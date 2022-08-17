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"Ъ": депутаты Госдумы предложили разблокировать Instagram в России ради малого бизнеса

"Ъ": депутаты Госдумы предложили разблокировать Instagram в России ради малого бизнеса

Председатель комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин обратился в Генпрокуратуру с просьбой повторно проверить социальную сеть Instagram на предмет нарушений российского законодательства, информирует "Коммерсантъ".

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