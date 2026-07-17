Иран грозит странам залива возвращением к «верблюдам и сандалиям» за удары США Иран предупредил страны Персидского залива о последствиях американ.
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Иран грозит странам залива возвращением к «верблюдам и сандалиям» за удары США Иран предупредил страны Персидского залива о последствиях американ.
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