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Орелtimes

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Ночной пожар в Орловской области оставил дом без кровли

Ночной пожар в Орловской области оставил дом без кровли

Минувшие сутки выдались беспокойными для орловских пожарных: подразделения выезжали на вызовы 14 раз, и 8 из них были связаны с тушением возгораний.

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