5 знаков зодиака, которым астрологи приписывают самый сильный характер

Сильный характер не всегда заметен с первой минуты знакомства. Один человек сразу берёт инициативу на себя, другой спокойно выдерживает давление, третий может годами двигаться к цели, не требуя внимания и поддержки окружающих.
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