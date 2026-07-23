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Закон о тишине: когда можно и нельзя шуметь в жилых домах

В какие дни и часы разрешается устроить в квартире дискотеку или затеять ремонт, не нарушая права соседей? Как решается вопрос о допустимых действиях в жилых помещениях и вблизи них на федеральном уровне и в отдельно взятых регионах? Рассказываем в нашей статье.

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