Закон о тишине: когда можно и нельзя шуметь в жилых домах

В какие дни и часы разрешается устроить в квартире дискотеку или затеять ремонт, не нарушая права соседей? Как решается вопрос о допустимых действиях в жилых помещениях и вблизи них на федеральном уровне и в отдельно взятых регионах? Рассказываем в нашей статье.