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Во Владивостоке водитель иномарки врезался в столб и погиб

Во Владивостоке водитель иномарки врезался в столб и погиб

t.me/Полиция Приморья Водитель иномарки погиб в страшном ДТП во Владивостоке. По словам очевидцев, он не справился с управлением и на огромной скорости протаранил фонарный столб.

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