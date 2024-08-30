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На Украине разгорелся скандал после крушения переданного ВСУ истребителя F-16

На Украине разгорелся скандал после крушения переданного ВСУ истребителя F-16

Бывший спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат призвал Службу безопасности Украины (СБУ) и Государственное бюро расследований (ГБР) возбудить дело в отношении народного депутата Марьяны Безугловой.

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Так кто призвал,Юрий или Игнат?😉
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20 час.

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