С пятницы в Астраханской области меняется расписание электрички

Две из них прекратят ездить в связи с завершением дачного сезона. С 15 ноября в Астраханской области в связи с нововведением меняется расписание четырех пригородных поездов, сообщает Приволжская железная дорога.
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