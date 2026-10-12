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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Зверев о том, что гарантировал себе первую строчку по итогам года: «Мечта, которая стала реальностью»

Александр Зверев высказался о том, что впервые завершит сезон в статусе первой ракетки мира. «Для меня это фантастический сезон.

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