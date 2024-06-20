Власти США запретили «Лабораторию Касперского»

Министерство торговли США в четверг, 20 июня, сообщило, что в отношении «Лаборатории Касперского» вводятся экспортные ограничения из-за «сотрудничества с российскими военными и разведывательными структурами», а также запрещается использовать программное обеспечение (ПО) этой компании в связи с «угрозами для сохранности данных», – сообщают СМИ.