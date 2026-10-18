Устройство для школьников оценили в 110 долларов Компания iFlytek выпустила AI Dictionary Pen X9 — электронную ручку-словарь с функциями искусственного интеллекта для изучения языков и школьных предметов.
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