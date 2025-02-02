Полковник Алаутдинов: Киев обманул с коридором для мирных жителей Суджи

МОСКВА, 2 января, ФедералПресс. Представители ВСУ пошли на контакт с российскими военными по вопросу организации коридора для вывода войск из Суджи Курской области, рассказал замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апты Алаудинов.
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