Эксперты рекомендуют рыбакам улучшить прикормку в июле, добавляя к перловке, пшену и ванилину растительное масло и нестандартные ингредиенты, такие как халва или сухое молоко, чтобы привлечь крупного леща.
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