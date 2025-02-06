Рабочий насмерть разбился упав с крыши

То ли сотрудник жилищно-коммунальной службы занимался ремонтом, то ли сметал снег, не уточняется. Прокуратура Крыма сообщила: «По предварительной информации, вчера, 5 февраля 2025 года, при проведении работ на крыши здания одного из учебных заведений рабочий упал с высоты здания.