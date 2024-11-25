Выберите свой знак зодиака, а мы расскажем, чего вам опасаться с 25 ноября по 1 декабря

Что говорят звезды на этой неделе фото: Midjorney/ParentsРадуйтесь — до окончания периода ретроградного Меркурия осталось всего несколько недель! Однако, пока он еще с нами и продолжает так или иначе влиять на нашу жизнь, стоит быть осторожнее.