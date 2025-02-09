Расчеты дронов ВДВ уничтожили скопление живой силы ВСУ в зоне спецоперации

Расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Ставропольского гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка ВДВ группировки войск «Днепр» уничтожили скопление живой силы Вооружённых сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции.
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