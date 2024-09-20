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Пейджеры-убийцы в Ливане. России и Ирану необходимо срочно выходить за рамки навязанных сценариев

Пейджеры-убийцы в Ливане. России и Ирану необходимо срочно выходить за рамки навязанных сценариев

Когда в начале в 1993–1994 гг. в Россию пришло такое чудо технического прогресса, как пейджер, вряд ли кто-то мог подумать, во-первых, о том, что век его окажется весьма недолог, а во-вторых, что столь дорогое устройство (первые хорошие пейджеры стоили до 300 долларов) через тридцать лет можно будет использовать для актов не просто терроризма, а терроризма массового.

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