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«iDeaWay»

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Вы можете отслеживать время отдыха с помощью сегментов Apple Watch

Вы можете отслеживать время отдыха с помощью сегментов Apple Watch

Эта недооценённая функция подходит не только для беговых тренировок — вы можете использовать её и при поднятии тяжестейКогда мы проводим силовые тренировки, обычно мы делаем один сет, отдыхаем минуту или две, а затем делаем ещё один.

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