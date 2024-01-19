Вы можете отслеживать время отдыха с помощью сегментов Apple Watch

Эта недооценённая функция подходит не только для беговых тренировок — вы можете использовать её и при поднятии тяжестейКогда мы проводим силовые тренировки, обычно мы делаем один сет, отдыхаем минуту или две, а затем делаем ещё один.
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