smi.media

106 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Сухоруков
    Занимательную версию состряпали два собутыльника-юристы. Судья перепил, потерял сознание, упал и не проснулся.Стала известна пр...
  • галина
    Сколько лишних людей.В России появится...
  • владимир Жижин
    Если пишите на русском языке, пишите правильно - Белоруссия.Лукашенко назначи...

Пекин начинает ставить свои условия перед Вашингтоном

МОСКВА, 14 сентября 2021, Институт РУССТРАТ. Предстоящий в начале сентября визит спецпосланника президента США по климату Джона Керри с 31 августа по 3 сентября в Китай широко освещался во второй половине августа российскими СМИ (например, тут).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх