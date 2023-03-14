Нью Информ

1 342 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Dmitry Russia
    нахуй кому нужен бахмут, ебаните по банковой,убейте руководство, война и закончитсяБывший советник К...
  • Яна (Белых)
    хозяйку вайлдберриза рано или поздно погубит жадность!Сотрудники Wildbe...
  • Геннадий Блинов
    Этого козла повесить за яйца!!!В Хабаровске пьян...

Ночной снегопад может парализовать транспортную систему Петербурга

Ночной снегопад может парализовать транспортную систему Петербурга

Этой ночью в Санкт-Петербурге прошел обильный снегопад. Из-за нерасторопности коммунальных служб транспортная система города имеет все шансы оказаться парализованной.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх