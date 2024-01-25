Польша и Прибалтика выступили за расширение санкций на российский СПГ и алюминий Ирэн ОрлонскаяПредставители Польши и стран Прибалтики предложили Европейскому союзу (ЕС) включить запрет на импорт алюминия и сжиженного природного газа (СПГ) из России в свой новый пакет санкций.
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