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Изменения в Налоговый кодекс вступят в силу с 1 сентября – начисления и льготы

Изменения в Налоговый кодекс вступят в силу с 1 сентября – начисления и льготы

В России с 1 сентября вступят в силу изменения в Налоговый кодекс, влияющие на то, как будут начислять налоги и кого ждут новые скидки.

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