Депутат Нилов заявил о праве пенсионеров без трудового стажа на социальную пенси

Неработающие пенсионеры в России не могут получать доход ниже прожиточного минимума пенсионера. Если размер выплат оказывается меньше установленного уровня, государство назначает социальную доплату, сообщил ТАСС депутат Ярослав Нилов.
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