Движение транспорта в районе Лужников изменится в связи с проведением концерта 27 июля

Сегодняшний день внесет изменения в движение транспорта в районе спортивных "Лужников". По сообщению Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, с 8 часов утра и до окончания мероприятия будет перекрыт съезд с улицы Хамовнический вал на улицу Доватора.
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