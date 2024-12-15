Журналист Галитти: Овечкин может отправиться с "Вашингтоном" на ближайший выезд

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин может отправиться с "Вашингтоном" на ближайшую выездную серию команды, сообщает журналист Том Галитти в своих соцсетях.
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