Журналист Галитти: Овечкин может отправиться с "Вашингтоном" на ближайший выезд

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин может отправиться с "Вашингтоном" на ближайшую выездную серию команды, сообщает журналист Том Галитти в своих соцсетях.