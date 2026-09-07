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Царьград

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Киев запасает воду и еду. К чему готовится?

Киев запасает воду и еду. К чему готовится?

Киев начал запасаться водой и едой, готовясь к новой "чёрной зиме", которая, как полагают украинские чиновники, станет самой сложной за всю историю Украины.

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ШКИПЕР

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