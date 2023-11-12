Первые российские военные прибыли в Буркина-Фасо по договоренности с мин.обороны страны.Ил-76 ВВС России с российскими военными приземлился в пятницу в Уагадугу — столице Буркина-Фасо, пишет издание Jeune Afrique (https://www.
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