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Свежие комментарии

  • вага карлито
    Наверное сегодня по обмену  азовцев нужно с кого то спросить строго!???))) Что бы впредь  таких выкрутасов не повторя...Со второго раза
  • Zoia Goldshtab
    Правильно,Сильвер!!!!!Со второго раза
  • Silver Kont
    Брать в плен "азовцев" не имеет смысла, после всех совершённых ими преступлений только одно - смерть! А чтобы не было...Со второго раза

Российские военные прибыли в Буркина-Фасо

Российские военные прибыли в Буркина-Фасо

Первые российские военные прибыли в Буркина-Фасо по договоренности с мин.обороны страны.Ил-76 ВВС России с российскими военными приземлился в пятницу в Уагадугу — столице Буркина-Фасо, пишет издание Jeune Afrique (https://www.

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