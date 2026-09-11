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Русские под запретом? Школьные методисты взялись «толерантно» переписывать Шукшина

Русские под запретом? Школьные методисты взялись «толерантно» переписывать Шукшина

Русские под запретом? Школьные методисты взялись «толерантно» переписывать Шукшина Профессор Михаил Матвеев: «Нарратив многонациональности нельзя подменять русофобией» Ирина Мишина Фото: Егор Алеев/ТАСС Материал комментируют: Михаил Матвеев В литературно-образовательной среде — скандал всероссийского масштаба.

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