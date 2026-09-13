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Умер тренер, работавший в «Нэшвилле» первые 12 сезонов клуба в НХЛ

Умер тренер, работавший в «Нэшвилле» первые 12 сезонов клуба в НХЛ

На 68-м году жизни скончался тренер, который возглавлял клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нэшвилл Предаторз» в первые 12 сезонов его существования.

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