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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Квартальнов про 4:1 с «Трактором»: «Хороший результат. Большинство не сработало, но в меньшинстве «Локомотив» сыграл неплохо. Дотерпели, забили второй гол, стало попроще»

Главный тренер « Локомотива » Дмитрий Квартальнов высказался о победе над « Трактором » (4:1) в матче Фонбет чемпионата КХЛ .

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