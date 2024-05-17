Шевеления плода 🤰🏻Первые движения эмбриона можно увидеть на УЗИ на сроке 8-9 недель. При этом первые шевеления плода женщина чувствует лишь около 20 недель,при повторной беременности на сроке 16-17 недель.
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Шевеления плода 🤰🏻Первые движения эмбриона можно увидеть на УЗИ на сроке 8-9 недель. При этом первые шевеления плода женщина чувствует лишь около 20 недель,при повторной беременности на сроке 16-17 недель.