Идеал ружья. Часть первая

Человеческий гений создал на многое идеалы, к которым и старается по возможности подгонять неудовлетворительное существующее, но, если не ошибаюсь, нет только идеала гладкоствольного охотничьего ружья, стреляющего дробью; по крайней мере, мне не случалось ни читать нигде об этом, ни слышать от своих сотоварищей охотников, а потому постараюсь нарисовать его, как он представляется моему разумению, принимая в расчет не воображаемые, а действительные, строго практические требования.