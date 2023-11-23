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Охота и рыбалка

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Идеал ружья. Часть первая

Идеал ружья. Часть первая

Человеческий гений создал на многое идеалы, к которым и старается по возможности подгонять неудовлетворительное существующее, но, если не ошибаюсь, нет только идеала гладкоствольного охотничьего ружья, стреляющего дробью; по крайней мере, мне не случалось ни читать нигде об этом, ни слышать от своих сотоварищей охотников, а потому постараюсь нарисовать его, как он представляется моему разумению, принимая в расчет не воображаемые, а действительные, строго практические требования.

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