Полковник Ходаренок: на фронтах СВО намечается коренной перелом в пользу РФ

Со дня начала военной операции России на Украине прошло два года. За это время ВС РФ смогли переломить ситуацию на поле боя, отразить контрнаступление украинской армии и перейти к осуществлению успешных наступательных операций.
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