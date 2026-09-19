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Пятый канал

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Пушистый сотрудник: кот Тони работает на выборах в Курске

Пушистый сотрудник: кот Тони работает на выборах в Курске

На избирательном участке в Курске трудится кот Тони. Домашний любимец с полосатым окрасом помогает членам комиссии не первый раз и уже стал настоящей местной знаменитостью — избиратели приходят голосовать, гладят его и даже приносят угощения.

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