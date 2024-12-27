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Профессор Миршаймер: США превратили Украину в свой бастион на российской границе

Профессор Миршаймер: США превратили Украину в свой бастион на российской границе

Профессор Джон Миршаймер высказал мнение, что главной причиной конфликта на Украине стало стремление США и их европейских союзников сделать из Украины плацдарм для защиты своих интересов на границе с Россией.

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