Профессор Миршаймер: США превратили Украину в свой бастион на российской границе

Профессор Джон Миршаймер высказал мнение, что главной причиной конфликта на Украине стало стремление США и их европейских союзников сделать из Украины плацдарм для защиты своих интересов на границе с Россией.
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