Заместителю командира бригады «Барс-Курск» Тимуру Сыртланову вручили диплом профессора Академии военных наук

Диплом Академии военных наук, наверное, впервые в истории вручен в боевых условиях. Документ об избрании профессором АВН заместителю командира Добровольческой бригады «Барс-Курск» по военно-политической работе полковнику Тимуру Сыртланову передали представители академии, побывавшие в соединении с миссией гуманитарной помощи военнослужащим.