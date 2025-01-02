В норильском аэропорту самолет выкатился за пределы полосы после посадки

В аэропорту Норильска самолет Airbus 321A авиакомпании "Сибирь" выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, судно отстранено от полетов, организована проверка, сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
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