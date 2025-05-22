Ограничений на установку вышек сотовой связи станет меньше

На территориях университетов и институтов разрешат устанавливать вышки сотовой связи — соответствующие изменения в «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» предложил внести Роспотребнадзор.