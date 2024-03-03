Весам с головой уйти в работу, а Козерогам больше времени и внимания уделить близким: гороскоп на 4 марта для всех знаков зодиака Елена ГалицкаяВ прогнозах известной астрологини Анжелы Перл на понедельник, 4 марта 2024 года, обещается насыщенный день.