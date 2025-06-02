Треть компаний в России сталкивается с сопротивлением при использовании ИИ

Треть российских компаний (33%) говорит о том, что сотрудники так или иначе сопротивляются использованию искусственного интеллекта во время работы, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование Ассоциации менеджеров «Влияние искусственного интеллекта на бизнес-процессы: как ИИ меняет подходы к управлению и стратегии компаний».