Генерал Ивашов: Россия проигрывает, враги окружают со всех сторон

Последние новостиПолитикаГенерал Ивашов: Россия проигрывает, враги окружают со всех сторон СНГ оказалось нежизнеспособным образованием, потому что в основу его интеграции были положены принципы рыночной экономики.Вернуться к статье153НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЕвгений РудаковГенерал прав. Скоро Россия останется в одиночестве. Пока мы кормили СНГ по всему периметру, они были за нас. Да, было СССР, но основа СССР - это Россия. Горбатый начал разрушительный понос - Елец просрал всё. Он не за Россию молился, а на весь мир сказал: - Боже, спаси и сохрани Америку. А наше руководство сегодня вылизывает музей Ельца и поносит на мавзолей, который в самые тяжелые годы для страны был символом для народа - выстоять и победить! Победив - крепко встать на ноги. А ноги - это народ и экономика. Не заботясь о народе не поднять экономику. Даже самая сильная армия не обеспечит благосостояния. И Спутник ковидный - Увы... не спасёт.Nikolay StepanovПриходится согласиться со всем сказанным. Против фактов не попрёшь...ПСПавел СмирновВсе правда, какие рецепты? Сдаться на милость либералам? Они продадут Россию по рыночным ценам. Сдаться амерам и чистить ботинки черным, тоже не камильфо. А с другой стороны Россия стояла, стоит и будет стоять, многие кто претендовал на ее территории подавились, слишком большой кусок. Но и на это надеяться нельзя, тогда что?...Сакура СакураЕсли всё так плохо, не будет России, не будет и мира...наша планета просто погибнет...Владимир МаляевЗачем нам такие друзья которые дружат за что то?Все от нас чего то хотят,а когда дарма не получают сразу отворачиваются,впитывая сладкие посулы наших врагов и займы от МВФ которые нужно будет отдавать народу.Во всех бывших наших республиках,ныне независимых странах, сидят у власти временщики,которые набирают долгов и жируют пока у власти.Главный пример Украина.Правильно делает В.В.Путин и его команда что делает страну сильной и экономически развитой. Правильно что не стоит на коленях и не лебезит перед врагами. Перелом во взаимоотношениях со многими странами не за горами,народ умнеет и начинает разбираться "кто есть кто". И уже сейчас есть примеры когда к нам идут на поклон и мы спасаем просящих помощи:Сирия,Армения,Беларусь,Египет,Иран.Плохо что мы терпим внутренних врагов и нянчимся с ними.Татьяна ШкуропатенкоА Российский народ не просит о ПОМОЩИ!? Почему 80% НАРОДА России почти НИЩИЕ, не живут а ВЫЖИВАЮТ!!!??? А по поводу "команды путина", которая делает страну "Сильной и Экономически "РАЗВИТОЙ"!? Где ЭТИ "ДОСТИЖЕНИЯ"!!!??? СМИ переполнены ЧЕРНУХОЙ со всего МИРА, а из "достижений"- только ВКС, да Крымский мост!? Да и "масштабы" достижений в ВКС вызывают сомнения!? Разработки-то безусловно есть, а вот их ПРОМЫШЛЕННОЕ внедрение....?! Что касается экономического "РАЗВИТИЯ", то перед моими глазами ( и многие смогут привести "свои" примеры)- некогда "мой" промышленно развитый город, за последние 25-30 лет превратился в "всеобщий РЫНОК"!!! Производственные цеха предприятий, производящих продукцию на ЭКСПОРТ!!!, стали ( в лучшем случае) торговыми центрами, или превратились в РУИНЫ, а отток населения составил 25-30%, за тот же период!!!??? Прав был А.ИВАНОВ, когда в романе "Вечный зов", словами Лахновского ( бывшего белого полковника , и фашистского прихвостня) сказал, что Россию ...." можно победить только ИЗНУТРИ"...!!! Что нынешняя ВЛАСТЬ, очень ПОХОЖЕ и ДЕЛАЕТ!!!??? Иначе ЧЕМ объяснить, что в САМОЙ БОГАТОЙ стране МИРА народ ВЫЖИВАЕТ!!!???....Владимир МаляевТатьяна,вы случайно не перепутали страны.Судя по фамилии и вашему пессимизму вы живёте на Украине.Советую приехать в Россию и посмотреть или открыть сайт "Сделано в России".ВЛВиталий ЛитвиновТатьяна. вы похоже только что с паперти. И как там, в смысле подаяния, хорошо подают или так себе. нельзя ли там местечко свободное найти? Нищих то у нас аж 80%, значит на папертях толпы, а подающих пшик.Татьяна ШкуропатенкоЯ родом и вся жизнь прошла в России, а вы похоже "подросток"- так доверчивы к всякого рода сайтам, но ведь "на заборах тоже пишут!?.... , ЭТОМУ вы тоже верите !? А вам приведен РЕАЛЬНЫЙ пример разрушения МОЩНЕЙШИХ предприятий! А что касается "Сделано в России", то там я прочитала о "запуске" предприятия на Сахалине, с "освоением" более АЖ 6 млрд. рублей!? Много, Мощно!? Но из более Точного источника- ЭТА сумма освоена более чем за 20!!! лет!? ЭТО наверное меньше "Впечатляет" !? Ну и т.д. и т.п.! Я верю своим глазам, а вы каким-то "Писулькам"!? И вы проигнорировали мой вопрос относительно отражения ЭТИХ "ДОСТИЖЕНИЙ" в СМИ ( в смысле центральных каналов ТВ, новостей на НИХ , но не "всемирная паутина"!) И почему же, если слушать "НОВОСТИ", то действительно создается мнение, что живешь не в России!!!??? Украины, Сирии, ЕС, США и т.п. в НИХ полное преобладание!? А что же ОНИ "УМАЛЧИВАЮТ" об этих "ДОСТИЖЕНИЯХ", которые вы так активно пропагандируете!!!???Владимир МаляевУважаемая,вы,как и я,не знаете почему закрывается то или иное предприятие и обвиняете В.В.Путина и его команду.Прежде всего закрываются те предприятия,хоть и огромные,потому что они не рентабельны,выпускают не востребованную в наше время продукцию. Откройте статью для таких пессимистов как вы "Это мы живём в нищете?Да вы глаза то разуйте." НА СЧЁТ САХАЛИНСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ осваивали 20 лет 6 миллиардов и только В.В.Путин достроил и сдал в эксплуатацию. И открывайте сайт "Сделано в России" каждый день.Что касается меня - я прожил жизнь с вождями от Сталина до В.В.Путина и только последнего уважаю.Татьяна ШкуропатенкоА чем же "рентабелен" и кем "востребован" вывод сотен млрд. дол. в офшоры ( чего никто не скрывает), вместо вложения ЭТИХ средств РЕАЛЬНО в ОТЕЧЕСТВЕННУЮ ЭКОНОМИКУ!? Какая же "эффективность" и " выгода" России от ЗАХВАТА природных ресурсов ЧАСТНЫМИ компаниями, и РАЗБАЗАРИВАНИЕ их "тупо", как сырье, а не продажа готовой ПРОДУКЦИИ по РЫНОЧНОЙ стоимости!!!??? А получение ПРИБЫЛИ в пополнение бюджета России, а не в чей-то "КАРМАН"???!!! "Просветите" "убогую", почему мои родители ( учитель и врач) могли ежегодно отдыхать на курорте, ( пусть не на Канарах) а сейчас что ОНИ (учителя и врачи) себе могут позволить !!!???( не будем говорить о частной практике, "услугами" которых могут воспользоваться, в лучшем случае, те же 20%) Почему средняя З/П по стране ( по очень ЗАВЫШЕННЫМ оценкам ) 30-35 т.руб./м-ц, а у чиновника ГД, декларируемый ИМИ же доход, ( назвать з/п язык не повернется) от 500 тыс. руб/м-ц!!!??? Чьи все ЭТИ "ЗАСЛУГИ", не Путина ли с "командой"???!!! Так за что же мне его УВАЖАТЬ?!Владимир МаляевУважаемая,Татьяна,Мы все и ваши родители в том числе рвались в капитализм.И это осуществил Горбачёв и Ельцин.ПРИЧЁМ В ЭТОТ ЖЕЛАННЫЙ КАПИТАЛИЗМ МЫ ВХОДИЛИ НА РАВНЫХ УСЛОВИЯХ.На всем государство отдало в частную собственность квартиры и каждому члену семьи были выданы ваучеры,для того чтобы рабочие и интеллигенция, объединив свои ваучеры, стали собственниками и были владельцами предприятий.Но это сделали умные и мудрые люди,они скупали ваучеры у кого за деньги,у кого за бутылку водки,кого обманывали и так далее и стали владельцами крупных предприятий и добывающих приисков.Кто мешал вашим умным родителям тоже скупать эти бумажки и разбогатеть?А почему Вы обвиняете руководство страны что богатые люди выводят деньги за границу,капитализм и его законы это позволяет.Стоит отметить что В.В.Путин и его команда, обновив Конституцию, сейчас делает всё чтобы деньги оставались в России и в виде налогов и инвестиций работали на нас.Таня,я не думаю что у образованных родителей глупая дочка.Вы не обвиняйте всех и руководство,а разберитесь почему и по каким законам всё происходит.Татьяна ШкуропатенкоВы сами-то ВЕРИТЕ в то, что ГОВОРИТЕ?! За сим, доброго вам здравия и всех благ!галина гузенкоДля тех кто не видит сколько сделано и делается в России откройте группу Великая Россия и будете знать про Страну все .ВЛВиталий ЛитвиновВсепропальщик. паркетный генерал Ивашов. в своём амплуа. В который раз этот старпёр хоронит Россию, а она только крепче становится.
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