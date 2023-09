Разработчики Lords of the Fallen ответили на вопросы о продолжительности, графических режимах, DLSS и Новой игре+Разработчики Hexaworks опубликовали официальный FAQ по Lords of the Fallen, в котором ответили на вопросы, наиболее интересующие сообщество, такие как графические режимы на консолях, продолжительность, Новая игра+, кастомизация и многое другое.