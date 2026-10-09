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Первая за 81 год казнь путём расстрела в США будет публичной

Первая за 81 год казнь путём расстрела в США будет публичной

Первая с 1945 года смертная казнь путём расстрела в США будет публичной. Об этом пишет CBS News со ссылкой на Пентагон.

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