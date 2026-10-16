Ларри Джонсон: Трамп пошел на поводу у Путина, начав отменять санкции

«Русский дизель» — это ни о чем, его хватит Штатам меньше чем на день Алексей Песков Фото: Александр Рюмин/ТАСС Дональд Трамп объявил, что после телефонного разговора с Владимиром Путиным Россия будет поставлять дизельное топливо в США и на мировые рынки.