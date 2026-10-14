Иран начал применять новую тактику атак на суда в Ормузском проливе, стремясь удержать высокие цены на нефть и повлиять на результаты промежуточных выборов в США в ноябре, сообщает Reuters.
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