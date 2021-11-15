автор - Сторонник Платошкина Николай Платошкин сказал, что до сих пор есть немало россиян, которые верят в том, что когда-нибудь Владимир Путин решится на левый поворот.
Платошкин о вере в левый поворот Путина
Комментарии
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Сергей
евгений начис
Серёжа,голодаешь и нищенствуешь? Может помочь чем-то? Продай комп,на первое время хватит. И время на комментарии тратить не надо…
Деньги на карточку переведешь или наличкой.., те..,что украли...?? Или работу вернешь, восстановив завод..?? или так.. взболтнул...как твой кумир..., великий сказочник..??
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5 час.
1
Александр Дементьев
Семен Борисов
Пальтошкин как всегда в своём репертуаре!
А ты как всегда со своим ведром г...на и пустым котелком вместо головы?
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3 час.
1
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