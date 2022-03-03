За два дня клиенты Сбербанка разместили во вкладах более 1 трлн рублей. Рост вкладов, как в рублях, так и в валюте, связан со ставками, которые Сбербанк повысил за последние дни, чтобы поддержать своих клиентов, сообщает пресс-служба банка.
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