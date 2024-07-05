Создатель God of War считает Атрея ужасным персонажем Недавно у Дэвида Яффе, соз...

Создатель God of War считает Атрея ужасным персонажемНедавно у Дэвида Яффе, создателя франшизы God of War, состоялось интервью с директором Days Gone Джоном Гарвином, в котором Яффе поделился своим мнением касательно обновленных версий персонажей новой дилогии God of War.
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