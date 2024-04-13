«Сдулись на старте»: почему военные концерны США не справляются с заказами Алиса БронскаяАкции американских военных концернов стремительно укрепляются, а доходы возрастают, за счет рекордного количества заказов, которые компании не в состоянии выполнить.
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