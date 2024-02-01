Собянин рассказал о развитии центров госуслуг «Мои документы»

26 офисов “Мои документы” были оборудованы для приема маломобильных жителей Москвы Московские офисы “Мои документы” стали еще более удобными благодаря реконструкции 28 помещений в прошлом году, как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.